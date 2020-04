Coronavirus et masques: la SNCB va installer des distributeurs dans 80 gares

Stratégie de déconfinement : le port du masque dans les transports en commun - Conseil national... Première grande annonce de ce Conseil national de Sécurité : le masque sera obligatoire dans les transports en commun, à partir du 4 mai, pour les 12 ans et plus. "Par ce terme, il faut entendre le port d’un masque ou de toute autre alternative qui permette de se couvrir la bouche et le nez – comme une écharpe ou un foulard – sont acceptées. Cette obligation devra s’appliquer dès l’entrée dans une gare, une station, un point d’arrêt, etc. Les masques seront aussi utilisés dans le cadre du travail si les distances de sécurité ne peuvent pas être respectés." Le gouvernement fédéral et les régions s’engagent à garantir que chaque citoyen recevra un masque en tissu normé, gratuitement.