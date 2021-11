Coronavirus et hôpitaux: "Notre crainte, c’est qu’il y ait de plus en plus de défections dans les rangs", s'inquiète la présidente de la fédération des infirmières

"Ce que nous préconisons, c’est plutôt que de le faire par secteur et parce que c’est le secteur du soignant qui est maintenant visé, très certainement va suivre un autre secteur d’activité et puis un troisième pour finalement arriver, à notre sens à une vaccination obligatoire pour tous, ce qui serait bien entendu beaucoup mieux". Et la présidente de la fédération des infirmières de dire que la corporation est déjà confrontée à un grand nombre d’appels et de courriels. "Que ce soit la fédération ou le syndicat Union Forum, qui est le Syndicat autonome des infirmiers. Beaucoup d’appels de 'Que va-t-on faire maintenant ? Que risque-t-on ?'". Au-delà de ça, la fédération désirerait donc voir le texte final émanant de la Vivaldi.

"On s’organise déjà", explique Alda Dalle Valle. "Forcément, parce que la pression est là. Et il y a déjà eu depuis le week-end, des transferts interhospitaliers pour essayer de trouver de la place aux soins intensifs Covid. Maintenant, il va falloir passer à la phase 1b, pour libérer davantage de lits, réduire des activités opératoires qui risquent d’arriver aux soins intensifs. Donc, on en est maintenant à devoir faire des choix et postposer certaines interventions, fermer certains blocs opératoires, certaines salles d’opération pour libérer à la fois de l’espace et éviter que des personnes n’arrivent en plus aux soins intensifs et en même temps libérer de la main-d’œuvre qui s’est expertisée dans des soins intensifs depuis deux ans au départ du bloc opératoire. Donc, pour vous dire le moral des troupes, des infirmiers, c’est qu’on est fatigué".

Au bout du rouleau

"On est fatigué parce que c’est toujours la même chanson. On ne voit rien de concret arriver, donc nous sommes fatigués. Nous sommes lassés. On va travailler parce que c’est notre job. On va le faire, on va le faire. Mais comment ? Et combien de temps encore ? Notre crainte, c’est qu’il y ait de plus en plus de défections dans les rangs. Le système hospitalier risque gros là pour l’instant et risque davantage les mois qui arrivent. Parce que ce sentiment d’épuisement, parce que je dis bien que c’est un sentiment d’épuisement. Outre la fatigue physique qui est réelle, il y a en plus ce sentiment d’épuisement qui n’aide vraiment en rien. Et pour les quelques non-vaccinés qui ne le sont pas encore, c’est un moyen supplémentaire pour leur dire 'Mais il est peut-être temps que vous partiez' ou qu’ils vont prendre cette décision-là. Donc, il y a des risques très grands".

La vaccination pour une sortie de crise

"Faites-vous tous vacciner", conseille à la population la présidente de la fédération des infirmières. Et celle-ci d’ajouter : "Ça limiterait vraiment la pression sur les soins intensifs et le monde hospitalier. Parce que, par exemple, à l’heure actuelle à Epicura : sur 30 patients Covid hospitalisés dont 9 aux soins intensifs, nous en avons sur les 29 hospitalisés, 20 qui ne sont pas vaccinés. Et de toutes tranches d’âge, dont des jeunes. Donc, ça veut dire quand même que le vaccin, même s’il n’est pas un traitement en soi, permet de réduire la gravité de la maladie".