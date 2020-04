Coronavirus et fracture numérique: la Flandre a raflé toute l'offre des PC portables de DigitalForYouth

Un oeil en Flandre - JT 13h - 29/03/2020 Comme chaque dimanche. On jette un œil sur l'actualité au nord du pays. On va s'intéresser cette semaine à une décision prise au nord du pays qui concerne l’enseignement, et la continuité pédagogique. La Flandre a dégagé 200.000 euros pour soutenir l’association Digital4youth. Ben Weyts appelle aussi les citoyens et les entreprises à donner un coup de pouce à ce projet pour permettre aux élèves les plus défavorisés de poursuivre leur scolarité au même rythme que tous les autres enfants.