Coronavirus et eaux usées: une convention de partage des données pourra être conclue sous condition

Les données brutes issues du monitoring des eaux usées seront accessibles aux scientifiques une fois qu'elles seront stabilisées, après une demande à Sciensano. Sur base d'une analyse préalable et moyennant l'accord de tous les partenaires liés au projet de surveillance national, une convention de partage des données à des fins de recherche pourra être conclue, indique jeudi la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, sur base des informations reçues par l'exécutif régional de la part de l'institut de santé publique.

La liste de diffusion des données et des rapports est volontairement restreinte pour permettre à Sciensano de valider les données du projet national avant diffusion et s'assurer ainsi d'une communication coordonnée et précise scientifiquement, précise-t-elle.

Interpréter les données

Sciensano a déjà annoncé qu'il publiera dans ses rapports hebdomadaires des indicateurs issus de ce monitoring des eaux usées. Ces indicateurs seront aussi utilisés par le Risk Assessment Group pour évaluer l'évolution de la situation épidémiologique. "Mais pour pouvoir réaliser ces rapports, Sciensano doit toutefois encore travailler sur l'interprétation des données, en s'assurant de la validité ou non des corrélations, tenant compte de l'ensemble des facteurs", explique encore Céline Tellier.

Dans le cadre de la crise sanitaire, la SPGE - en collaboration avec E-Biom, spin-off de l'Université de Namur - mesure la présence de traces détectables de covid dans les eaux usées depuis juin 2020. En septembre, ce suivi s'est par ailleurs intégré dans un projet national de suivi coordonné par Sciensano.

Depuis plusieurs semaines, des voix se font entendre pour que ces données soient partagées en open data.