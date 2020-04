Coronavirus et Conseil national de Sécurité : suivez l'édition spéciale "déconfinement" à partir de 17h

On va savoir, enfin. Comment la Belgique va-t-elle organiser son déconfinement ? Le groupe des experts chargés de "l'exit strategy" a rendu son rapport final, dont vous trouverez de très larges extraits ici. Ce sont des recommandations, et uniquement des recommandations. C'est désormais au monde politique de prendre attitude. Le Conseil national de sécurité (CNS) se réunit à partir de 14h30, au Palais d'Egmont. Présidé par la Première ministre Sophie Wilmès, le CNS réunit les principaux ministres du gouvernement fédéral ainsi que les ministre-présidents des entités fédérées. C'est le CNS qui doit écrire la scénario de sortie.

Se dirige-t-on vers une "phase 1" du déconfinement, qui serait assez limité et qui débuterait le 4 mai ? Avec une réouverture des écoles et de tous les commerces sauf l'horeca le 18 mai, lors d'une "phase 2" ?

Ou ira-t-on plutôt vers une scénario plus resserré, avec une retour en classe et une relance de l'activité économique plus rapide, autour du 11 mai ?

Les réponses sont attendues lors de la conférence de presse du Conseil national de Sécurité, attendue en fin de journée, ce vendredi. Elle sera à suivre en direct sur tous les médias à de la RTBF. Notre édition spéciale "déconfinement" débutera à 17h au plus tard à 17h.