Coronavirus et chemins de fer : le fédéral dégage 4 millions pour les TGV et les trains de nuit

Le conseil des ministres restreint a décidé, vendredi matin, de dégager quelque 4 millions d'euros pour soutenir le transport international ferroviaire de voyageurs. Pour la période de janvier à juin 2021, les trains à grande vitesse et les trains de nuit seront ainsi exonérés des frais de réservation et d'usage du réseau.

Concrètement, le fédéral prendra en charge les frais de sillon et les frais d'annulation pour le premier semestre 2021. Cette aide porte sur les circulations effectives opérées en Belgique entre le 1er janvier et le 30 juin 2021. Les opérateurs concernés sont à la fois les sociétés qui proposent des Trains à Grande Vitesse (Eurostar, Thalys, ICE et TGV) mais aussi celles qui proposent des trains de nuit, comme Nightjet.

►►► A lire aussi: Le train de nuit fait-il son grand retour en Europe?

Cette diminution automatique des factures émises par Infrabel (système du tiers payant) implique une compensation en sa faveur via un arrêté royal spécifique, conformément aux règles européennes en vigueur, précisent les autorités.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

En cas de prolongation de la crise, une nouvelle estimation sera réalisée pour une éventuelle prolongation des mesures au-delà du mois de juin 2021.

"Les mesures prises depuis plusieurs mois pour lutter contre la pandémie ont un impact important pour le rail. Nous avons dû limiter nos déplacements internationaux, ce qui a entraîné des pertes importantes pour ce secteur essentiel pour la mobilité. Ce geste posé aujourd'hui par le gouvernement fédéral est important pour éviter des faillites et préparer l'avenir", a commenté le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo).