Coronavirus en Wallonie : une indemnité complémentaire de 3500 euros pour les secteurs toujours fermés

Le gouvernement wallon a décidé jeudi de doter le fonds extraordinaire de solidarité mis en place suite à la crise du Covid-19 d’un montant complémentaire de 55,8 millions d’euros, ce qui lui permettra d’octroyer une prime complémentaire de 3500 euros aux entreprises (micro-entreprise ou petite entreprise) qui subissent toujours pleinement l’impact de la crise sanitaire.

Cette prime s’ajoute à l’indemnité compensatoire unique et forfaitaire de 5000 euros accordée aux entreprises totalement fermées ou à l’arrêt à la suite des décisions du Conseil national de Sécurité et à l’indemnité de 2500 euros versée aux entreprises non contraintes de fermer mais ayant connu une diminution substantielle de leur activité.

►►► À lire aussi : Toutes nos infos sur le coronavirus

La prime complémentaire s’adresse aux entreprises encore fermées, à l’arrêt ou dont l’activité est très substantiellement limitée dans les secteurs des discothèques, de l’organisation de salons professionnels et de congrès, des salles de concerts, des activités foraines, de l’entretien corporel, des gîtes et logements de vacances, du transport de voyageurs, des agences de voyages ou encore des services de traiteurs.

Les modalités pour introduire une demande d’indemnisation seront communiquées ultérieurement, a indiqué le ministre wallon de l’Economie, Willy Borsus (MR).