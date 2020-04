Coronavirus en Wallonie: "Nous allons déconfiner mais de manière très prudente", affirme Elio Di Rupo

Covid-19 : une barre symbolique est franchie - JT 13h - 23/04/2020 Quelques chiffres pour débuter ce journal et ils sont importants car vendredi, le Conseil national de Sécurité doit planifier le déconfinement. Toutes les mesures prises dépendent d'une chose : du nombre de lits occupés en soins intensifs. Il faut que la situation soit sous contrôle. Et bonne nouvelle, pour la première fois, il y a moins de 1000 patients en soins intensifs. La courbe poursuit bel et bien sa phase descendante.