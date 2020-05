Coronavirus : en Wallonie, les équipes mobiles d'urgence sont intervenues dans 50 établissements

Les équipes mobiles d'urgence, mises en place par la Wallonie, Médecins sans Frontières (MSF) et la Fédération des maisons médicales (FMM) pour soutenir les maisons de repos et les structures d'hébergement pour personnes handicapées les plus touchées par la pandémie de Covid-19, sont intervenues dans 50 établissements en un mois. Dix autres interventions sont par ailleurs prévues dans les jours à venir, indique mercredi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Début avril, sous la coordination de la Fédération des maisons médicales et de Médecins sans Frontières, vingt équipes mobiles d'urgence comptant au total une cinquantaine de personnes, ont été formées pour soutenir logistiquement et humainement les maisons de repos et les structures d'hébergement les plus impactées par la crise sanitaire.

Ces équipes mobiles, composées à chaque fois de 3 ou 4 personnes de différentes organisations du secteur de la santé, apportent notamment leur aide en matière d'hygiène hospitalière, de cohortage, d'aménagement de l'infrastructure ou encore de soutien psycho-social. Elles sont mobilisées par les gouverneurs des cinq provinces wallonnes pour aider les maisons de repos et établissements en situation de clusters, soit dix cas ou plus confirmés, ceux qui connaissent une pénurie sévère de personnel ou qui ont des demandes urgentes d'intervention en matériel, personnel ou hygiène.

"Cette expérience de solidarité intersectorielle permet de penser les conditions difficiles rencontrées par les professionnels des maisons de repos en toute intelligence collective", a encore souligné la ministre.