Coronavirus en Wallonie : "Des recommandations qui évitent toute posture politique"

Les 236 recommandations retenues par la majorité PS-MR-Ecolo et le cdH à l'issue des travaux de la commission spéciale covid du parlement wallon "évitent toute posture politique", ont défendu, vendredi matin, les parlementaires des quatre partis à l'entame du débat sur ces recommandations au cours d'une dernière réunion de la commission spéciale.

"Il ne s'agissait pas de revenir sur les marottes habituelles de certains. Personne n'avait anticipé cette crise et nous devons avoir l'humilité de le reconnaître", a ainsi souligné la députée Diana Nikolic (MR).

Eviter le syndrome de l'intelligence d'après-coup

"Nous devons également faire preuve de responsabilités et surtout éviter le syndrome de l'intelligence d'après-coup", a-t-elle ajouté en estimant par ailleurs que "toutes les recommandations ont leur place et leur sens", y compris celles qui "enfoncent des portes ouvertes" car "si ça va sans dire, ça va encore mieux en le disant". "Nous avons réalisé un travail sérieux, responsable et solidaire", a renchéri le chef de file du PS au parlement wallon, André Frédéric.

"Le texte a évidemment ses limites; des évidences y sont formulées mais, néanmoins, grâce à lui, on ne pourra plus dire que l'on ne savait pas et qu'on n'était pas préparé. Désormais, nous devrons anticiper", a de son côté déclaré le député humaniste Benoît Dispa.

Dans l'opposition, le cdH a décidé de soutenir les recommandations. "Plutôt que d'ajouter de la discorde, nous avons décidé d'aller à l'essentiel", a justifié M. Dispa. Pointé par les quatre partis signataires des recommandations, le PTB a assuré, lui, "vouloir être constructif" malgré son cavalier seul.