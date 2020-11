Coronavirus en Wallonie : 100 nouvelles places ouvertes dans le secteur du handicap en 2021

Face au rebond de l'épidémie de coronavirus, la Wallonie a décidé de renforcer les dispositifs en faveur du secteur du handicap. Cent nouvelles places pour les "cas prioritaires" seront notamment ouvertes à partir de 2021.

L'offre de répit à domicile pour soutenir les familles et les aidants proches est également renforcée, avec une hausse de 85% des offres de prestations supplémentaires mensuelles activées pour ces mois de novembre et décembre, soit l'équivalent de 13.500 heures de prestations en plus.

Une nouvelle aide financière aux services résidentiels pour adultes vient en outre d'être dégagée pour atteindre au total 1000 euros/place octroyée. Ces montants doivent permettre notamment à ces institutions de faire face aux dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire.

"Depuis le début 2020 et la crise sanitaire, plus de 12 millions d'euros ont été investis dans de nouvelles mesures en Wallonie. Des montants nécessaires pour soutenir les familles fortement touchées par cette crise tout comme les institutions qui ont du redoubler d'efforts à l'égard de leurs bénéficiaires", selon la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.