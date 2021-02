Coronavirus : "En vaccinant les plus âgés, on a fait le choix de sauver des vies, c’est un choix éthique" explique Benoît Muylkens, virologue à l’UNamur

Vacciner les jeunes de 18-24 juste après les personnes de 65 ans et les premiers groupes prioritaires : L’idée a été lancée et défendue par une quarantaine de belges dans une carte blanche publiée aujourd’hui. Et cette question sociétale est essentielle et pose le choix entre deux scénarios explique Simon Dellicour, épidémiologiste à l’ULB.

"Si je caricature à l’extrême, il y a deux scénarios qui s’opposent. Minimiser les hospitalisations et l’autre minimiser la circulation du virus. Mais il y a paramètre qu’on ne maîtrise pas à l’heure actuelle. Une fois que vous êtes vacciné, on ne sait pas si vous transmettez encore le virus. Face à cette inconnue, nous avons fait le choix de privilégier le premier scénario".

Benoît Muylkens, virologue à l’UNamur ajoute que le paramètre qui a été pris en considération par nos autorités c’est la gravité de la maladie en fonction de l’âge. "Pour les plus de 80 ans, 15% d’entre eux feront une forme très grave de la maladie voire mortelle, pour les 70-80, ce pourcentage descend à 8%, et autour de 4% pour les 60-70. En privilégiant la vaccination pour les plus vieux d’entre nous, on a voulu sauver un maximum de vie. C’est un choix éthique".

Par contre, on espère tout de même que la vaccination pourra réduire la contagiosité. Et si c’est le cas, on pourra alors rouvrir certaines "vannes" notamment pour les jeunes. Mais la vaccination ne sera pas la panacée ajoute Benoît Muylkens. "c’est un outil qui s’ajoutera aux autres mesures et qui nous permettra de vivre normalement. Mais de toute manière, nous devrons apprendre à vivre avec ce virus. Vacciner devrait limiter la circulation du virus mais on ne devrait jamais l’éradiquer totalement de la planète".

Pourquoi ne pas vacciner dans les foyers de contamination ?

En fait, ça n’aurait pas beaucoup de sens de vacciner des foyers de contamination estime Simon Dellicour. "Pour que la protection vaccinale fasse son effet, il faut quelques jours. Quand on repère des foyers de contacts, il faut faire au plus vite un suivi des contacts et faire respecter la quarantaine. C’est cette stratégie qui permet d’étouffer le foyer de contaminations".

Astrazenecca moins efficace pour les plus âgés ?

Pour Benoît Muylkens, poser la question de l’efficacité du vaccin astrazeneca pour les personnes de plus de 65 ans nécessite une réponse nuancée. "Dans les essais de phase trois de ce vaccin, il y a des personnes de plus de 65 et même de plus de 70 ans. Et on a mesuré chez eux, des anticorps et l’immunité cellulaire avec des taux confortables. Mais il est vrai que parmi les arguments en défaveur de l’astrazeneca, on retrouve un trop faible nombre de patients âgés dans ces essais cliniques par rapport à la proportion de personnes âgées que nous connaissons dans nos sociétés. Et il y aurait également des indications tentant à montrer que pour des personnes très âgées et immuno affaiblie, la réponse vis à vis du virus ne serait pas optimale".