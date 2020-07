Coronavirus en province d'Anvers : le couvre-feu est entré en vigueur

Le couvre-feu décrété en province d'Anvers est entré pour la première fois en vigueur à 23h mercredi soir, en tant que mesure sanitaire supplémentaire pour lutter contre la propagation du coronavirus. Depuis cette heure, les établissements horeca dans toute la province ont fermé leurs portes et tout le monde doit rester à domicile jusqu'à 06h du matin jeudi. Seuls les déplacements essentiels sont autorisés dans l'espace public.

Le couvre-feu a été annoncé lundi soir par la gouverneur de la province d'Anvers, Cathy Berx, comme mesure sanitaire spécifique à ce territoire où une reprise de l'épidémie de Covid-19 est constatée. Les autres mesures imposent entre autres le port du masque dans les lieux publics quand la distance sociale ne peut être respectée.

"C'est vraiment la faute de tous le secteurs. Pas seulement les jeunes", a réagi un Anversois au micro de la RTBF. "Les gens ont peur. La semaine passée, on a eu du monde. Mardi et mercredi, on a eu cinq tables", réagit un patron d'établissement Horeca.