Coronavirus en FWB : un décret viendra conforter le soutien au cinéma et à la création audiovisuelle

La commission de la Culture du parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a donné jeudi son feu vert, à l'unanimité à une proposition de décret destinée à conforter le soutien promis au cinéma et à la création audiovisuelle.

Le texte modifie le décret actuel relatif au soutien au cinéma, en donnant un cadre légal aux aides déployées dans le cadre de la crise, histoire d'accorder une sécurité juridique pour le secteur et l'inscription de ces mesures dans une dynamique plus durable.

Sous réserve d'un vote en séance plénière dont l'issue ne fait aucun doute, il réformera en outre les aides au développement.

Un "plan de relance" francophone pour le cinéma et l’audiovisuel a été mis sur pied par la ministre compétente, Bénédicte Linard (Ecolo), et le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA) de Fédération Wallonie-Bruxelles.

L'arrêté de pouvoirs spéciaux du 11 juin dernier prévoit une série de mesures de soutien au redéploiement du secteur du cinéma, fortement touché par la crise du Covid-19. Coût de ce plan de relance: quelque 6 millions d'euros.

Mesures diverses pour le secteur

Ces mesures consistent notamment en des appels à projets destinés aux auteurs et autrices, et destinés à favoriser des formats innovants; en la création d'une nouvelle aide au développement du scénario; et en la prise en charge des mesures sanitaires liées à la réouverture des salles Art et essai, et des cinémas de quartier.

Sans être exhaustif, on relèvera encore que le gouvernement francophone s'est aussi engagé à prendre en charge les surcoûts liés aux mesures Covid-19 sur les tournages de films d'initiative belge francophone, à l'achat de 20.000 places de cinéma valables dans les salles soutenues par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, et à la majoration des aides à la production de 20% pour les longs métrages belges francophones, les courts métrages, les documentaires, le film lab et les séries belges.

Une grille d’évaluation déterminée par le gouvernement

La réforme des aides au développement, qui permet de soutenir les auteurs et scénaristes dans le cadre du redéploiement, porte sur des modifications plus structurelles, déjà approuvées en comité de concertation du secteur.

La création de cette nouvelle aide au développement a pour but de moduler l'aide au développement pour les longs métrages en deux phases afin de la rendre plus en adéquation avec les réalités de création de ce genre d'œuvres audiovisuelles. Il a été constaté que le travail de développement reste souvent sous-financé et le scénario n'est généralement pas suffisamment abouti pour aborder la recherche de financement à l'international.

Par ailleurs, l'analyse des aides à la production se fera désormais sur la base d'une grille d'évaluation déterminée par le gouvernement selon que l'œuvre audiovisuelle pour laquelle l'aide est demandée ait préalablement obtenu ou non une aide au développement production.