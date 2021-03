Coronavirus en Flandre : masque obligatoire pour les élèves de 5e et 6e primaires

Les élèves de 5e et 6e primaires en Flandre devront porter un masque de protection à l'école, au moins jusqu'aux vacances de Pâques, a-t-il été décidé mercredi soir à l'issue d'une concertation du secteur. La reprise de l'enseignement à l'école à temps plein pour le deuxième degré du secondaire est postposée après le congé scolaire.

Comme les derniers chiffres de la pandémie présentent une tendance négative, le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts, veut prendre des mesures supplémentaires afin de garantir une reprise des cours à l'école pour tous les élèves, à temps plein. La semaine dernière, il avait été décidé d'anticiper au 29 mars cette reprise pour les élèves du deuxième degré du secondaire, mais cela n'aura donc pas lieu.

Quant aux élèves de 5e et 6e primaires, ils vont devoir porter le masque tout le temps qu'il sont à l'école. Jusqu'ici, le port du masque n'était obligatoire que lorsqu'une contamination avait été détectée. Le port du masque sera imposé dans les plus brefs délais, au plus tard lundi, dans toutes les écoles du nord du pays.

"Ce ne sont pas de chouettes décisions, mais nous prenons nos responsabilités en vue de protéger professeurs et élèves. C'est une mesure de prévention de façon à laisser les écoles primaires ouvertes et à pouvoir rouvrir bientôt complètement les écoles secondaires", a commenté le ministre Weyts.