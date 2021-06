Coronavirus : en Flandre, les autorités misent sur un "retour à la normale" pour le 1er septembre

"L’objectif de la Flandre de revenir à une vie aussi proche que possible de la normale le 1er septembre reste entier. Je perçois l’abandon des mesures de distanciation sociale et l’obligation du port du masque dans cette perspective", a affirmé ce mercredi le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA). Celui-ci répondait à une question de la députée Stéphanie D’Hose (Open Vld).

Aux yeux de Jan Jambon, cela devrait même déjà être possible au mois d’août, "si un certain nombre de conditions importantes sont remplies", comme le Covid Safe Ticket of test, la ventilation et la gestion des foules.

"D’ici le 1er septembre, nous avons également l’intention de faire lever les nombres maximums en intérieur et en extérieur", a-t-il ajouté.

Lors des prochains comités de concertation, le ministre-président flamand s’efforcera de mettre en œuvre le plus complètement possible le "plan de liberté" flamand. "Je vais donc essayer ce vendredi de faire en sorte que les mesures pour juillet et août soient aussi proches que possible de ce plan", a-t-il déclaré.