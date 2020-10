Coronavirus en Belgique : la ministre FWB des Sports, Valérie Glatigny, s'entiendra ce mardi avec le secteur sportif et les gouverneurs

La ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR) s'entretiendra mardi avec l'ensemble des fédérations sportives, les gouverneurs de provinces francophones ainsi qu'un virologue pour faire le point de la situation sanitaire en milieu sportif. Cette rencontre, organisée à l'initiative de la ministre, est prévue demain/mardi à 16h00 par visioconférence, a indiqué son porte-parole.

Alors que la pandémie de coronavirus a repris vigueur ces derniers jours en Belgique, et particulièrement en Wallonie et à Bruxelles, la ministre entend aborder avec la question des mesures sanitaires sur les terrains de sport, ainsi qu'autour (vestiaires, etc.).

En Flandre, le ministre des Sports Ben Weyts (N-VA) a décidé lundi que l'ensemble du monde sportif flamand passerait dès mercredi du code jaune vers l'orange.

En conséquence, toutes les activités à l'intérieur où une distance de sécurité de 1,5 m ne peut être respectée entre sportifs de plus de 12 ans sont temporairement suspendues. Les vestiaires y seront aussi fermés jusqu'à nouvel ordre, sauf dans les piscines.