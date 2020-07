Coronavirus en Belgique : une députée du Vlaams Belang fera partie de la commission spéciale Covid-19 à la Chambre

La commission spéciale de la Chambre consacrée à la crise du coronavirus a défini ce vendredi ses thèmes de travail. Elle a également désigné son bureau et ses rapporteurs. Il en ressort que le Vlaams Belang recevra un des quatre postes de rapporteurs, une attribution qui serait une première et a suscité des tensions.

La présidence est assurée comme annoncé la semaine passé par Robby De Caluwé (Open Vld). La première vice-présidence revient à Ecolo-Groen qui a confié le mandat à la députée Laurence Hennuy. La seconde ira à N-VA, en l’occurrence la députée Kathleen Depoorter. Quatre rapporteurs officieront : Patrick Prévot (PS), Barbara Pas (VB), Mathieu Bilhet (MR) et Nawal Farih (CD&V).

La clé d’Hondt ouvre la porte au Vlaams Belang

La clé de répartition D’Hondt a été appliquée pour arriver à ce résultat. Les socialistes et les écologistes s’attendaient à ce qu’un accord soit trouvé pour éviter de confier à l’extrême-droite une responsabilité dans cette commission mais les libéraux, le CD&V et la N-VA ont souhaité s’en tenir à la clé D’Hondt.

"Ce parti fournit déjà aujourd’hui les présidents d’autres commissions (de l’Intérieur et des Achats militaires, ndlr). Je ne vois pas pourquoi nous devrions faire une exception ici", a expliqué De Caluwé.

5 Thèmes à investiguer

La commission investiguera 5 thèmes : préparation à une possible crise sanitaire à grande échelle (pré-corona) ; fonctionnement, encadrement et financement du secteur des soins et du personnel soignant ; harmonisation à l’international et communication ; achat, production et distribution du matériel de production et de test, des médicaments et du traçage ; et coordination intrabelge de l’approche, de la communication et du confinement. Dans chacun de ces domaines, un expert sera désigné afin d’assister la commission et de rédiger un rapport introductif. La commission se réunira à nouveau la semaine prochaine pour désigner ces experts.