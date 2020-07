Coronavirus en Belgique: un nouveau comité de concertation est en cours

Les chiffres de l'épidémie de coronavirus sont en hausse en Belgique depuis quelques jours. Et les chiffres des hospitalisations commencent également à monter. Les politiques ont déjà tiré la sonnette d’alarme lors d'un conseil de concertation de ce dimanche à ce sujet. Et ce jeudi, un Conseil national de sécurité aura lieu.

En attendant, un nouveau comité de concertation, réunissant fédéral, Régions et Communautés, est en cours depuis ce milieu d'après-midi.

"Nous avons toujours compté sur la vigilance des Belges, mais malgré cela, l'évolution n'est pas favorable. J'ai demandé un rapport au Celeval pour voir quel type de mesures ils nous conseillent de prendre. On va discuter de ça aujourd’hui. Il y a urgence mais il ne faut pas paniquer non plus", a expliqué Sophie Wilmès au micro de la RTBF avant de se rendre au comité de concertation.

Pour le moment, le mot d'ordre est au rappel des gestes barrière et de la responsabilité de chacun. Mais selon Marius Gilbert, épidémiologiste en charge de l'exit strategy, des mesures réglementaires pourraient être adoptées rapidemment si cela ne suffit pas à faire baisser les tendances.