Coronavirus en Belgique : un comité de concertation se réunit ce dimanche

C’est la Flandre qui a bruyamment tiré le signal d’alarme au regard de l’évolution inquiétante des contaminations au Covid-19 sur son territoire, le N°1 flamand Jan Jambon appelant à la convocation en urgence d’un nouveau Conseil national de sécurité (CNS). Celui-ci était prévu pour le jeudi 23.

La Première ministre Sophie Wilmès a alors annoncé la convocation d’un Comité de concertation Etat fédéral-Régions et Communautés, en présence d’experts pour ce dimanche matin afin d’analyser les derniers chiffres.

Du résultat de la réunion du jour, dépendra la réunion rapide d’un nouveau CNS.

►►► À lire aussi : Où en est le Covid-19 dans votre commune et dans votre province ? (cartes)

Il y a les chiffres de contaminations de plus en plus mauvais de jour en jour depuis début juillet, et notamment au nord du pays, avec des provinces où le virus circule à nouveau librement : Limbourg, Anvers, Flandre occidentale.

Il y a les autorités locales sous pression et qui déplorent les lenteurs et les manques du système actuel de traçage et de contrôles des cas de contaminations.

Il y a les Régions et Communautés et le fédéral qui doivent tenter à nouveau de parler d’une même voix, les unes hurlant au loup là où le fédéral et la Première ministre Sophie Wilmès s’efforce d’appeler au calme.

Enfin il y a les experts dont certains, sans parler déjà de 2e vague, planchent bien déjà sur des scénarios de reconfinement au plan local (province, ville ou quartier).

►►► À lire aussi : La Belgique face à un "rebond" du coronavirus : faut-il s’inquiéter ? Deux experts répondent

Tous ces points de vue vont se retrouver au Comité de concertation de ce dimanche matin. D’abord pour analyser les chiffres, examiner ce que l’on sait déjà sur l’origine des nouvelles contaminations, afin de voir ce qui peut ou doit être fait pour éviter un emballement : nouvelle piqûre de rappel des mesures de sécurité sanitaire, extension de l’obligation de port du masque, et quelques nouveautés difficiles à dire.

Ce qui est sûr c’est que le prochain Conseil national de sécurité, anticipé ou pas, n’aura plus pour objet une phase 5 de déconfinement, sans doute reportée, avec extension de nos bulles et possibilités de rassemblements, mais la gestion de foyers qui semblent se rallumer…