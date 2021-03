Coronavirus en Belgique: un comité de concertation a lieu ce vendredi

Un comité de concertation par visioconférence a lieu ce vendredi 19 mars à 15h00. Il devait normalement se tenir le vendredi 26 mars, mais au vu des chiffres alarmants des contaminations au coronavirus et des admissions en soins intensifs, il a été décidé de le réunir en urgence.

►►► Covid-19 : "La moitié des patients hospitalisés a désormais moins de 50 ans"

Selon les informations de la RTBF, il semble que les autorités veuillent "procéder à un tour de vis" pour permettre de rouvrir l’ensemble des écoles le 19 avril, après les vacances de Pâques, et de permettre la réouverture de l’Horeca dès le 1er mai, comme cela avait été décidé lors du dernier comité de concertation.

Le précédent Comité de concertation, le 5 mars, avait acté une reprise des cours en présentiel dans l’enseignement secondaire à partir du 19 avril. Une option avait été prise pour faire revenir dans les écoles à 100% les élèves de 3e et 5e secondaire dès le 29 mars. Cela ne serait plus d'actualité. Le port du masque en 5e et 6e primaire devrait être discuté.

Faudra-t-il fermer les écoles, comme certains médias l'annonçaient jeudi ? "Aujourd’hui, je ne peux pas dire qu’on va fermer les écoles. C’est un consensus entre tous les membres du Comité de concertation. Nous allons examiner la situation", expliquait Elio Di Rupo dans Jeudi en Prime sur la Une. "Nous allons nous réunir demain et rester en attente samedi, dimanche, lundi et, peut-être, prendre durant la semaine des décisions si on se rend compte qu’on entre dans une troisième vague".

Certains experts préconisent de fermer de nouveau les coiffeurs, métiers de contacts et centres commerciaux. Une piste qui ne semble pas favorisée par les politiques. Réponse en fin d'après-midi.