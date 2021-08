Coronavirus en Belgique : tous les contacts à haut risque, y compris vaccinés, devront passer un test à partir du 31 août

À partir du mardi 31 août, tous les contacts à haut risque, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés, devront passer un test PCR le premier et le septième jour, a décidé la conférence interministérielle (CIM) Santé mercredi.

Deux types de personnes sont donc concernés. Tout d’abord celles qui reviennent de zone rouge en dehors de l'Union européenne qui, même si elles sont vaccinées, devront se faire tester le premier et le septième jour. Ensuite, il y a les personnes qui ont eu un contact à risque. Elles aussi devront respecter la même procédure, même si elles sont entièrement vaccinées.

Si le résultat est négatif le premier jour, aucune quarantaine n’est nécessaire.

Pourquoi une telle mesure ?

Un certain nombre de facteurs peuvent expliquer cette nouvelle mesure. Non seulement nous sommes en période de retour de vacances, mais la rentrée et le retour au travail se préparent également. Sans compter ce fameux variant Delta qui provoque désormais 98% des nouvelles contaminations.

Certes, les personnes vaccinées sont moins nombreuses dans les hôpitaux, mais elles peuvent tout de même transmettre le virus.

Geert Molenberghs, membre du Risk Assessment group, estime qu’il s’agit d’une bonne décision. "Les personnes vaccinées peuvent avoir une charge virale quasiment égale à celle des personnes qui ne sont pas vaccinées, même si cela change très rapidement. Mais il y a quand même une période où les gens peuvent en infecter d’autres. Pour éviter cela au maximum, je crois que c’est une bonne idée de tester les gens qui sont vaccinés."