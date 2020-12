Coronavirus en Belgique : tendance à la stabilisation, "il nous faut rester prudent"

En Flandre-Occidentale, on note une augmentation des contaminations pour la population des plus de 80 ans. A Anvers et dans le Luxembourg, on perçoit là une augmentation des contaminations dans la population active (environ 40 ans). Ceci est peut-être dû aux nombreux contacts entre la population active en province du Luxembourg et le Grand-Duché de Luxembourg, où la circulation du virus est encore très active.

On assiste aussi à une relative augmentation des chiffres dans la population jeune. Ainsi, il y a 46% d’augmentation chez les 0 – 9 ans. Chez les ados (de 10 à 19 ans), l’augmentation est plus modérée, mais tout de même de 10%. En quantité absolue, ce n’est pas très édifiant, mais cela est quand même à noter. Il ne faut donc pas baisser la garde dans les écoles. Et le docteur de rappeler aussi qu’il faut donc toujours faire attention aux contacts entre les générations à l’extrême des âges (enfants et grands-parents par exemple).

Yves Van Laethem insiste sur le fait qu’en Flandre et dans la province du Luxembourg, les chiffres ont tendance à la stabilisation depuis quelques jours. "Beaucoup plus que l'on ne le souhaiterait" note-t-il. Cette tendance est surtout marquée dans le nord de la Belgique et dans la province de Luxembourg. Dans le reste du pays, les chiffres continuent d'être à la baisse.

Au niveau national, les chiffres diminuent , mais il faut nuancer. Avec un tel ralentissement, le seuil établi de 800 cas par jour "s’éloigne encore un peu plus de nous. On avait dit vers Noël, vers la fin de l’année, on ne pourrait y arriver qu’à la fin janvier ou dans le courant de février" indique le scientifique.

Pour la semaine dernière, la moyenne du nombre de contaminations est de 2163 par jour . Nous assistons donc toujours à une diminution, mais plus faible. Elle est de l’ordre de 10% sur base hebdomadaire. "Cela signifie aussi que le nombre d’infections diminue de 50%, c’est-à-dire de moitié tous les 46 jours. Ce qui est beaucoup plus long que la diminution que nous avions jusqu'il y a peu" décrypte Yves Van Laethem.

Ce lundi 7 décembre, on voit même que la moyenne des hospitalisations calculée sur 7 jours a très légèrement remonté par rapport à la veille (188,7 contre 187,7). Une évolution due au fait que l’on a enregistré 145 nouvelles hospitalisations en 24 heures, contre 138 la semaine précédente. Et on avait comptabilisé samedi et dimanche 229 et 214 hospitalisations, contre 229 et 217 la semaine précédente. On est donc passé d’une moyenne de 187,3 samedi à 187,7 dimanche et 188,7 ce lundi.

A ce rythme, le seuil des 75 hospitalisations par jour pourrait être atteint selon Yves Van Laethem non plus fin 2020 mais au début du mois de janvier 2021. Celui-ci remarque également que les chiffres des hospitalisations ont stagné ces trois derniers jours en Belgique. Mais la tendance est plus prononcée en provinces de Luxembourg et de Hainaut (pas d’explications pour le moment).