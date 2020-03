La conférence de presse quotidienne du centre inter-fédéral de crise COVID-19 du SPF Santé se tiendra ce vendredi à 11 h. L'évolution du bilan de l' épidémie du nouveau coronavirus et dernières informations y seront notamment communiquées.

Pour rappel, hier jeudi, les autorités sanitaires ont dénombré 309 nouveaux cas de contamination au nouveau coronavirus. Ce chiffre ne porte que sur les cas analysés, il ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes contaminées. En tout, 1795 infections ont été détectées en Belgique.

Un total de 21 décès sont à déplorer, soit 7 de plus que mercredi. Sur les 309 nouvelles contaminations recensées, 145 étaient en Flandre, 48 à Bruxelles et 95 en Wallonie. Le nombre d'hospitalisations a continué d'augmenter, avec 634 personnes hospitalisées jeudi, soit une hausse de 187 par rapport aux 24 heures précédentes, a signalé Emmanuel André. 130 des patients hospitalisés se trouvent en soins intensifs (+30) et 88 nécessitent une assistance respiratoire.

Par ailleurs, 165 personnes ont pu quitter l'hôpital depuis le 13 mars dernier. Un total de 20.000 tests ont été diagnostiqués en laboratoire, selon les autorités.