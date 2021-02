Comme tous les mardis, le Centre de crise et l'institut Sciensano organisent une conférence de presse pour faire le point sur la situation épidémiologique du coronavirus.

"Le virus n'a pas changé sa contagiosité et nous tenons toujours bon. Le plateau se poursuit: il n'augmente pas, il ne diminue pas", a déclaré Yves Van Laethem en début de conférence.

En termes de nouveaux cas, on enregistre une diminution de 5% par rapport à la semaine précédente. Cette diminution ne coïncide pas avec une diminution du testing, a encore expliqué Yves Van Laethem : au contraire, le nombre moyen de tests effectués s'élève à 50 000 par jour.

Selon la tranche d'âge et la région

En chiffres absolus, ce sont les provinces d'Anvers, Flandre orientale et Flandre occidentale qui affichent l'augmentation la plus importante.

En revanche, par rapport à la répartition en tranches d'âge, les indicateurs montrent que le nombre de cas diminue dans toutes les tranches d'âge, mais de manière plus marquée chez les seniors, âgés de plus de 80 ans (-18%) et de plus de 90 ans (-22%).

"L'âge moyen des nouveaux cas continue de diminuer" poursuit Yves Van Laethem. "La moitié des nouveaux cas concernent des personnes âgées de moins de 38 ans".