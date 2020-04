Bilan coronavirus en Belgique ce jeudi : 178 nouvelles hospitalisations et 111 nouveaux décès

Coronavirus en Belgique : suivez en direct le point presse du centre de crise de ce jeudi - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Coronavirus : bilan du nombre de cas en Belgique au 30/04/2020 - 30/04/2020 Comme chaque jour à 11h, le centre de crise interfédéral de lutte contre le coronavirus fait le point sur l’évolution de la pandémie en Belgique. Voici la situation dans notre pays ce jeudi 30/04. Nombre de nouvelles hospitalisations : 178 pour un total de 3.609 personnes hospitalisées Nombre de personnes ayant pu quitter l'hôpital : 293 ces dernières 24h Entre le 15 mars et le 29 avril, 15.239 patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et 11.576 personnes ont pu en sortir. Nombre de patients en soins intensifs : 769 (soit 28 de moins que ce mercredi 29/04) Nombre de décès rapportés au cours des dernières 24 heures : 111 dont 60 en Flandre, 42 en Wallonie et 9 à Bruxelles. Total des décès rapportés depuis le début de la crise : 7.594 dont 46% en hôpital et 53% en maisons de repos Nombre de nouveaux cas : 660 nouveaux cas ont été rapportés. patients résidant en 408 Flandre, 176 en Wallonie et à 72 Bruxelles. Pour 4 personnes, les données doivent encore être consolidées. Le nombre total de cas confirmés depuis le début de l'épidémie : 48.519 dont 26.707 cas (55%) en Flandre, 15.869 (33%) cas en Wallonie, et 4.979 (10%) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 964 cas (2%). 6.964 tests ont été effectués en 24h pour un total d'environ 233.688 tests réalisés.