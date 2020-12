Coronavirus en Belgique : suivez en direct le point presse du centre de crise (11h)

Chiffres du jour

Ce lundi 7 décembre, on voit même que la moyenne calculée sur 7 jours a très légèrement remonté par rapport à la veille (188,7 contre 187,7). Une évolution due au fait que l’on a enregistré 145 nouvelles hospitalisations en 24 heures, contre 138 la semaine précédente. Et on avait comptabilisé samedi et dimanche 229 et 214 hospitalisations, contre 229 et 217 la semaine précédente. On est donc passé d’une moyenne de 187,3 samedi à 187,7 dimanche et 188,7 ce lundi.

