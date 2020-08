Bruxelles et Anvers sous la loupe

Steven Van Gucht et Frédérique Jacobs débutent leur communication par la situation épidémiologique dans la province d'Anvers et la région Bruxelles-Capitale. Il y a pour le moment 574 nouvelles contaminations en moyenne par jour en Belgique. Le chiffre n'augmente plus, et nous assistons même à une diminution. 5% notamment par rapport à la semaine précédente.

Le nouveau pic de l'épidémie serait derrière nous et le centre de gravité de l'épidémie se déplace d'Anvers, qui compte une moyenne de 160 nouveaux cas par jours (-24% par rapport à la semaine précédente) à Bruxelles. La capitale connaît une augmentation des cas. (actuellement de 122 cas recensés par jour).

Le taux de positivité à Bruxelles est haut: 6,7% - cela veut dire que 6,7% des personnes testées sont positives au coronavirus-. Sciensano précise que dans deux jours environ, il dépassera celui d'Anvers.

Les virologues soulignent que la "situation évolue très favorablement dans les autres provinces". Ce n'est que dans les deux Brabant et dans la province de Luxembourg que l'on assiste à une faible augmentation.

Le pic est derrière nous

Le nombre d'hospitalisations augmente lui aussi lentement (+ 29%). "Cette augmentation est conforme à ce qu'on attendait et devrait se poursuivre" précise Frédérique Jacobs. La situation dans les hôpitaux est sous contrôle. Le plus grand nombre de patients est admis dans les hôpitaux de la capitale et à Anvers (la moitié environ des patients admis en Belgique). La moyenne actuelle des décès est de 8 par jour. C'est en augmentation mais ils pourraient être aussi liés à la chaleur ou au pic d'ozone. Les conclusions pourraient bientôt être tirées maintenant qu'est passée la canicule.