Coronavirus en Belgique : 2240 décès au total, le nombre total d'hospitalisations (5688) diminue pour la première fois

Comme chaque jour depuis le début de la crise du coronavirus, le centre inter-fédéral de crise COVID-19 du SPF Santé publique, fait son point de presse quotidien vers 11 heures pour annoncer le bilan de l'épidémie sur le territoire belge de ce mercredi.

Bilan du jour

1209 nouveaux cas ont été confirmés positifs ces dernières 24h : 544 en Flandre , 548 en Wallonie et 101 à Bruxelles. Pour 16 personnes, les données doivent encore être consolidées.

Flandre Wallonie A ce jour, un total de 23 403 cas confirmés ont été rapportés : 13.420 cas (57 %) en Flandre, 7.091 (30 %) cas en Wallonie, et 2 515 (11 %) cas à Bruxelles. Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 377 cas (2 %).

205 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24h. 95 personnes sont décédées à l'hôpital. Parmi ces 205 nouveaux décès, 110 ont été comptabilisés en Flandre, 72 en Wallonie et 23 à Bruxelles. Depuis le début de l'épidémie, la Belgique compte désormais 2240 décès au total.

nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24h. 95 personnes sont décédées à l'hôpital. Parmi ces 205 nouveaux décès, 110 ont été comptabilisés en Flandre, 72 en Wallonie et 23 à Bruxelles. Depuis le début de l'épidémie, la Belgique compte désormais 2240 décès au total. 487 personnes ont été hospitalisées au cours des dernières 24 heures . 524 personnes ont pu quitter l’hôpital . Au total, le nombre de personnes hospitalisées s’élève à 5 688. C’est la première fois que le nombre total de personnes hospitalisées diminue. Entre le 15 mars et le 7 avril, 9 432 patients avec Covid-19 sont entrés à l’hôpital et 4.681 personnes ont quitté hôpital.

hospitalisées des dernières 24 heures quitter l’hôpital Au total, le nombre de personnes hospitalisées 1276 personnes hospitalisées sont actuellement en soins intensifs et 1008 nécessitent une assistance pour respirer.

Ce mardi, 3 958 tests ont été réalisés dans les différents laboratoires.

La situation semble s'approcher d'un pic

La Belgique semble s'approcher d'un pic ou d'un plateau explique le centre de crise. Mais la situation dans les hôpitaux et dans les maisons de repos reste particulièrement difficile. "Il est important de maintenir les efforts que nous faisons", explique le virologue Emmanuel André. "Nous sommes aujourd’hui à près de 4 000 tests réalisés par jour. Il s’agit de tests PCR. Dans les maisons de repos, nous avons lancé une étape supplémentaire de 20 000 tests. Cette capacité va continuer d’augmenter après cette phase qu’on appelle pilote."

Le centre de crise a également tenu à préciser l'impact des jours plus ensoleillés sur la propagation du virus: "On sait que dans d'autres infections respiratoires, les beaux jours ont un effet positif, c'es-à-dire que la propagation du virus se fait plus lentement et cela a un effet sur la capacité du virus à survivre dans l'environnement", explique Emmanuel André. "Ici, nous sommes devant un nouveau virus. Nous n'avons pas encore le recul nécessaire pour pouvoir estimer l'impact que cela aura. S'il y a un impact, il sera certainement positif mais il ne sera pas suffisant. Nous ne pouvons pas compter uniquement sur cela".

Le centre de crise rappelle également que seuls les déplacements essentiels sont autorisés, précisant que 70% des Belges passent un maximum de leur temps au sein de leur commune.

Pendant combien de temps les personnes infectées sont-elles contagieuses?

Le centre de crise a répondu à cette question. Selon une moyenne, "pour ceux qui développent les formes peu symptomatiques de la maladie, qui ne nécessitent pas d'hospitalisation, on estime qu'il sont porteurs du virus entre 7 et 10 jours. Dans les formes plus sévères, cette durée peut être prolongée. On parle de deux à trois semaines voire plus. Cela s'explique par le fait que ce sont parfois des personnes avec une immunité plus faible et donc le virus peut rester en eux plus longtemps", détaille Emmanuel André.

