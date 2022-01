Selon le site de l’ONE (office de la naissance et de l’enfance) , les ministres de la Santé et de l’Education ont adapté ce vendredi les mesures de quarantaine pour les enfants de mois de 12 ans, qui sont cohabitants avec une personne ayant le Covid-19 dans leur foyer .

Selon l’ONE, lorsqu’un membre de votre foyer, adulte ou enfant, est un cas confirmé de Covid-19, votre enfant de moins de 12 ans (ou plus s’il est toujours à l’école primaire) devra rester en quarantaine durant 10 jours et ne pourra donc pas aller à la crèche, chez son accueillante, à l’école ou participer à des activités récréatives. Il pourra sortir de la quarantaine plus tôt, à partir du 7e jour, à condition d’effectuer chaque jour un autotest, et que celui-ci soit négatif, entre ce 7e jour et le 10e jour inclus.

Il ne sera donc plus possible d’éviter ou de sortir de quarantaine si les parents sont vaccinés. La même règle s’applique à tous les enfants de moins de 12 ans, sans tenir compte du statut vaccinal des parents.

Après la quarantaine de vos enfants, durant 10 jours, L’office de la naissance et de l’enfance conseille de : surveiller les symptômes de vos enfants et faire réaliser un test par un professionnel de santé en cas d’apparition de symptômes ; veiller à limiter les activités de vos enfants à l’accueil dans leurs divers milieux d’accueil (crèches et accueillante à domicile, école, accueil extrascolaire avant, après l’école et le mercredi après-midi et à l’école de devoirs). Donc, en conséquence, éviter les activités récréatives.

L’orgasme recommande aussi de veiller à ce que vos enfants limitent leurs contacts sociaux et évitent notamment ceux avec les personnes vulnérables et à risque (plus de 65 ans, maladie chronique, etc.)

