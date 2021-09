Coronavirus en Belgique : Rousseau favorable à des assouplissements du port du masque

"En Flandre certainement, des assouplissements de l'obligation de port du masque doivent être possibles", a-t-il déclaré à la veille d'un comité de concertation où cette mesure sera discutée.

Le président des socialistes flamands n'exclut toutefois pas une application différenciée des règles. "Il y a bien sûr des endroits, comme Anvers et Bruxelles, où la vaccination n'est pas encore suffisante. Nous ne devons pas non plus défier le virus. Ces masques ont toujours leur utilité, comme dans le bus ou le métro. Ce sont des lieux où il vaut mieux encore les porter", a-t-il expliqué.

Si l'obligation tombe, d'autres mesures doivent être prises, comme un passe sanitaire, selon lui. "Au plus nous utiliserons le passe corona, au moins nous devrons porter le masque", a-t-il ajouté.