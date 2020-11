Coronavirus en Belgique : quels sont les enjeux du comité de concertation ce vendredi  ?

Ce vendredi, un comité de concertation se tiendra à partir de 13 heures, au Palais d’Egmont. Les représentants du gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées feront le point sur l’état de l’épidémie de Covid-19 en Belgique et sur les mesures sanitaires prises pour le moment. Des adaptations de ces mesures seront-elles décidées ?

Le gouvernement a toujours mis en avant l’évolution de l’épidémie et la situation dans les hôpitaux pour justifier les mesures sanitaires. Une fois encore, les chiffres de l’épidémie de Covid-19 en Belgique seront le point de départ de la discussion. Ces derniers jours, les chiffres ont continué à diminuer, mais ils restent élevés. Mercredi, selon Sciensano, on comptait moins de 5000 personnes encore hospitalisées pour le coronavirus en Belgique, dont 1106 patients traités aux soins intensifs. Les chiffres évoluent dans la bonne direction, le nombre d’admissions journalières à l’hôpital continue de diminuer. Mais ces statistiques restent moins bonnes que celles qu’on connaissait en Belgique au moment du premier déconfinement, au printemps dernier.

Alors que la France vient d’annoncer une réouverture de ses commerces, alors qu’ils sont ouverts aux Pays-Bas et au Luxembourg, la Belgique doit-elle rouvrir plus rapidement les magasins ?

Dans ce contexte, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke se montrera probablement très prudent lors du comité de concertation, suivant la ligne qu’il a lui-même tracée jusqu’à présent. "Je ne veux pas devancer les décisions qui doivent être prises ce vendredi. Mais soyons quand même clairs. Il faut à tout prix éviter une troisième vague. Ça, c’est le grand défi. On a eu une première vague catastrophique. Une deuxième vague, pire encore. Aujourd’hui, nous comptons 15.000 Belges décédés du covid et donc de grâce, évitons à tout prix une troisième vague. Et c’est la raison pour laquelle on est prudent", déclarait Frank Vandenbroucke, le ministre de la Santé au micro de Matin Première, il y a quelques jours.

En face de Frank Vandenbroucke, d’autres ministres plaideront pour une réouverture des commerces non essentiels. Cette semaine, le ministre des Indépendants, David Clarinval, allait dans ce sens, arguant que la Belgique n’était " pas une île ". Il a déjà annoncé son intention de plaider pour une réouverture "le plus vite possible" des commerces non-essentiels. "On sait que les commerces ne sont pas les endroits où il y a une contamination très importante, la situation sanitaire s’est améliorée et il faut aussi que l’on puisse tenir compte de l’impact économique et de l’impact psychologique que cela a sur nos citoyens", a plaidé le ministre libéral Clarinval (MR) sur la RTBF. " Si on ne le fait pas, on va avoir des dégâts économiques et psychologiques tellement importants qu’on aura vraiment une situation de crise aussi grave que l’hôpital sur le plan sanitaire ", a-t-il poursuivi.