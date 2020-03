Coronavirus en Belgique: quelles mesures pour soutenir les indépendants touchés par les fermetures imposées?

Le Fédéral et les Régions étudient ce vendredi des mesures de soutien pour les entrepreneurs, dont ceux de l'horeca touchés par les fermetures obligatoires annoncées jeudi par les autorités du pays pour lutter contre la propagation du coronavirus.

"Une série de mesures ont déjà été prises, comme le chômage temporaire. Mais des mesures socio-économiques devront être adoptées à l'avenir, en fonction de la réalité de terrain", a confirmé, vendredi matin, la Première ministre Sophie Wilmès sur La Première (RTBF).

Le cabinet du ministre des Indépendants Denis Ducarme a confirmé avoir déjà pris des contacts avec les fédérations Horeca. Une réunion avec celles-ci est prévue dans la journée. Il y sera notamment discuté des mesures supplémentaires à prendre en faveur du secteur, outre celles déjà prises: la dispense, le report ou la réduction des cotisations sociales; le fait de pouvoir bénéficier d'un revenu de remplacement ou encore des mesures en matière fiscale et de chômage économique.

On attend une annonce du gouvernement wallon à ce sujet cet après-midi. La Flandre, elle, a déjà pris des dispositions de soutien. Le gouvernement flamand a annoncé vendredi avoir prévu 100 millions d'euros pour des garanties de crise au bénéfice des entreprises. Les commerces qui doivent fermer pourront bénéficier d'une indemnisation forfaitaire de 4.000 euros.

Exemption des cotisations?

Pour la ministre des Affaires sociales Maggie De Block (Open Vld), les entrepreneurs du secteur horeca devraient pouvoir bénéficier, durant un trimestre, d'une exemption de leurs cotisations sociales, après l'annonce de la fermeture dès ce vendredi à minuit de tous les restaurants, cafés et discothèques jusqu'au 3 avril.

"Les conséquences pour l'activité économique, et en particulier pour certains secteurs, sont lourdes", a reconnu le ministre wallon de l'Économie Willy Borsus, qui est en contact avec les organisations d'entrepreneurs et d'indépendants.

"Le but de ces concertations est de proposer très rapidement des réponses aux innombrables questions par ailleurs légitimes que se posent les commerçants, les indépendants, l'horeca, les secteurs du transport, du tourisme, etc." Il compte mettre en œuvre "à très courte échéance" des mesures d'aide aux secteurs victimes économiquement de la crise.

"Se pose par exemple la question des produits frais achetés par les restaurateurs pour leur travail des prochains jours, des charges fixes pour les établissements, des conséquences des annulations dans le transport", expose-t-il dans un communiqué, annonçant la diffusion d'informations "au cours des prochaines heures."

Mme Wilmès et M. Borsus insistent sur le fait que la priorité absolue reste la santé publique, la gestion sanitaire de la crise et la dimension humaine. "Mais nous n'abandonnerons pas nos PME et indépendants", soulignent-ils. Les entreprises, commerçants et indépendants peuvent contacter le numéro wallon 1890 pour leurs questions.