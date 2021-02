Coronavirus en Belgique : prolongation jusqu’au 30 juin des mesures de soutien aux indépendants

Christelle Meuris : on ne sait pas quand les indépendants pourront reprendre - À Votre Avis -... Clarisse Ramakers, directrice du service étude de l’UCM, se demande de son côté s’il ne serait pas possible d’établir une date de reprise officielle sur base du calendrier de vaccination. "Les patients qui occupent les soins intensifs sont le plus de 65 ans", répond Christelle Meuris, infectiologue au CHU de Liège et membre du GEMS). "Il est clair que dès que la majorité des patients de plus de 65 ans qui ne sont pas en maison de repos sera vaccinée, une soupape se lèvera. Mais nous n’avons pas cette date-là."