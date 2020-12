Coronavirus en Belgique : prolongation du double droit passerelle

Le conseil des ministres a approuvé vendredi la prolongation du double droit passerelle de crise en décembre et de l'indemnité complémentaire en cas d'incapacité de travail jusqu'au 31 mars, a annoncé le ministre des Indépendants, David Clarinval.

Le doublement du montant du droit passerelle de crise est destiné aux établissements fermés par une décision d'une autorité publique. Pour octobre et novembre, les indépendants, les aidants et conjoints aidants contraints d'arrêter totalement ou partiellement leurs activités dans ce cadre pouvaient recevoir une prestation de droit passerelle de 2.583,38 euros pour un indépendant isolé et de 3.228,20 euros pour un indépendant ayant charge de famille. Cela ne concerne pas seulement les bars et restaurants, mais tous les secteurs mis à l'arrêt. Ce vendredi, des fermetures étant toujours d'actualité, le conseil des ministres a approuvé la prolongation de cette disposition pour le mois de décembre, a expliqué M. Clarinval dans un communiqué.

D'autre part, les indépendants qui se trouvent en incapacité de travail ne sont pas éligibles au droit passerelle. Or, leur indemnité d'incapacité de travail est parfois inférieure au montant de ce droit. C'est le cas pour les indépendants cohabitants sans charge de famille. Un arrêté royal du 15 septembre 2020 avait donc créé une indemnité complémentaire pour les travailleurs concernés, afin de compléter leur indemnité pour qu'elle arrive au montant du droit passerelle. Cette mesure était prévue jusqu'au 31 décembre. Puisque la crise se poursuit, le conseil des ministres a décidé ce vendredi de prolonger cette indemnité jusqu'au 31 mars 2021, a précisé M. Clarinval.