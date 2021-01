Coronavirus en Belgique : près de 1600 cas et quatre décès dans les rangs de la Défense depuis un an

Le ministère de la Défense a enregistré depuis le début de la pandémie causée par le coronavirus, voici près d’un an, 1584 cas positifs et quatre décès dans ses rangs, sur des effectifs de quelque 25.000 personnes (militaires et civils), a-t-on appris jeudi de source militaire.

De ces 1584 cas positifs signalés entre le 1er février 2020 et le 14 janvier 2021 au ministère de la Défense, 54 nouveaux cas l’ont été durant la période allant du 8 au 14 janvier derniers.

Actuellement, 119 membres du personnel sont en quarantaine en raison des contacts à haut risque, parmi les 54 militaires infectés, alors que 41 soldats infectés sont isolés à la maison et treize dans un hôtel. Un soldat est actuellement hospitalisé à la suite du Covid-19, a précisé le service de presse de la Défense à l’agence Belga.

Quatre décès ont aussi été déplorés au sein de la Défense, dont trois personnes étaient toujours actives et une personne "restée longtemps à la maison en raison d’autres conditions médicales", a-t-on ajouté de même source.