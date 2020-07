Coronavirus en Belgique : pour Rudi Vervoort, la stratégie de Bart De Wever consiste à "détourner l’attention"

Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) a reproché ce mardi au bourgmestre d'Anvers et président de la N-VA, Bart De Wever, de s'en prendre une nouvelle fois à Bruxelles, sa "victime toute désignée", pour détourner l'attention par rapport à la situation à laquelle la métropole portuaire est confrontée.

Interrogéce lundi par "De Ochtend" (Een-VRT radio), Bart De Wever avait laissé entendre que le nombre de contaminations supérieur observé à Anvers était lié au fait que l'on y teste plus et plus vite qu'ailleurs.

