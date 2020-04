Coronavirus en Belgique: pour Elio Di Rupo, "il faudra sûrement prolonger le confinement"

Un conseil national de sécurité se tient ce mercredi. Prolongement des mesures de confinement ? Relâchement ? Renforcement ? Réouverture des écoles ou non ?

Le ministre-président de la région wallonne, Elio Di Rupo s’est exprimé à l’entrée de la réunion. Selon lui, "le virus n’est pas combattu", "dans les hôpitaux il y a toujours plus de 1200 personnes. C’est toujours très limite. Je ne vois donc pas comment nous pourrions déconfiner, il faudra sûrement prolonger les mesures". Et d’ajouter, que la question n’était pas celle du déconfinement mais bien celle "du prolongement de la mesure de confinement".

Il faudra d’abord écouter ce que disent les scientifiques. C’est cela qui déterminera l’approche à adopter, estime Elio Di Rupo.

De même pour la date butoir du confinement ? Au-delà du 3 mai ? Pour le moment c’est cette date qui circule, mais "il y a plusieurs hypothèses", informe Di Rupo.

La réouverture des écoles n’est pas à l’ordre du jour

C’est en tout cas ce que pointe, le ministre-président wallon peu avant la réunion du conseil national de sécurité. Cette question suscite toutes les inquiétudes depuis que la France a annoncé la réouverture des écoles à partir du 11 mai (hormis les universités). Néanmoins, en Belgique, pour Elio Di Rupo, il faut d’abord s’entretenir avec les enseignants, les syndicats et les professionnels du secteur. Aussi, cette discussion ne peut décemment avoir lieu au cours de cette réunion, indique-t-il. Concernant cette question, pour l’heure, "rien n’est mûr", a-t-il dit.

Les festivals pourraient être annulés

C’est l’une des autres mesures qui attendues ce mercredi, à la sortie du conseil national de sécurité. Les festivals et les rassemblements culturels, prévus cet été, seront-ils annulés ? "Nous sommes presque en été. Est-ce qu’il y aura une réduction de la propagation du virus d’ici là, ça m’étonnerait. Aussi nous serons amenés à prendre des décisions claires. Je crois que c’est dans l’intérêt de tout le monde", a fait savoir Elio Di Rupo. Et d’ajouter : "j’ai le sentiment que les rassemblements de plusieurs personnes, et pour pas mal de temps, resteront interdits".

Réaliste, le ministre-président ajoute, peu avant d’entrer en réunion, "tant qu’il n’y a pas de médicaments ou de vaccins, ça risque de durer. Et donc nous devrons, chacun d’entre nous habituer avec ce virus et fonctionner pour éviter la contagion".