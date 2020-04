Coronavirus en Belgique : pompiers et ambulanciers volontaires enfin assurés

Depuis le début de la crise du coronavirus, ils sont en première ligne. Les pompiers et les ambulanciers ! Ils sont 12.000 à affronter le covid-19 dans 35 zones. Et jusqu'à présent, "les pompiers et ambulanciers volontaires travaillant pour les zones de secours n’étaient pas couverts par une assurance maladies professionnelles", explique le gouvernement.

Protection supplémentaire

En leur octroyant une assurance maladie professionnelle, le gouvernement permet aux pompiers et ambulanciers d'avoir accès "entre autres, au remboursement des frais de soins de santé, à une indemnité pour incapacité de travail temporaire (en cas d’incapacité de minimum 15 jours) et éventuellement à une indemnité pour incapacité permanente".

Valable dès le 11 mars

Cette nouvelle mesure entrera en vigueur le 11 mars 2020 de manière rétroactive, expliquent les autorités. Et d'ajouter, "l’Agence fédérale des risques professionnels (Fedris), doit attendre cette publication pour pouvoir appliquer cette mesure. Les demandes d’indemnisation peuvent toutefois être introduites dès maintenant".

Pour les ambulanciers volontaires, en première ligne, cela signifie être logés à la même enseigne que les ambulanciers professionnel.

►►► Retrouvez tout notre dossier sur le coronavirus

►►► Lire aussi : déconfinement : les réponses à toutes les questions que vous vous posez