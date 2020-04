Coronavirus en Belgique : plus de 500 inscrits sur la plate-forme pour le travail saisonnier dans l'agriculture

Plus de cinq cents personnes se sont manifestées pour proposer leurs services dans les filières de la production dans les secteurs horticole et agricole, à la recherche de main-d’œuvre à très court terme, alors que le début de la saison des légumes de printemps et les récoltes des asperges et des fraises s’annoncent imminentes en dépit de la crise du coronavirus, a annoncé samedi le ministre wallon de l’Agriculture, Willy Borsus.

Pour tenter de remédier à ce manque de main-d’œuvre, le collège des producteurs – rassemblant la Fédération Wallonne horticole, les associations agricoles wallonnes (FWA, FUGEA, Bauernbund, UNAB) – a développé, avec le soutien de M. Borsus (MR), la plateforme Jobs Easy-Agri. Il s’agit d’aider ces secteurs et de leur permettre de maintenir leurs activités essentielles pour nourrir la population en trouvant une solution rapide à la problématique du manque de main-d’œuvre.

"Certaines filières de production vont rencontrer à très court terme un déficit de main-d’œuvre pour leurs récoltes. Or, il y a également une partie de la population qui est actuellement à l’arrêt voire en recherche d’une activité professionnelle. Cette plate-forme permet de faire le lien entre les deux. Déjà 507 personnes se sont mobilisées pour proposer leurs services" et travailler comme saisonnier, dont un tiers d’étudiants, a expliqué le ministre dans un communiqué.

Selon les estimations, 1000 personnes seraient nécessaires à très court terme en Wallonie.

La plate-forme https://jobs.easy-agri.com/ a été lancée mercredi.

La ministre flamande de l’Agriculture, Hilde Crevits (CD&V), a pour sa part fait état d’un besoin sept à dix fois supérieur en Flandre en raison de l’ampleur de ce type de culture au nord du pays.