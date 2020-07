Coronavirus en Belgique : plus de 310 infections en moyenne par jour, selon Sciensano

Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 311,4 par jour entre le 18 et le 24 juillet, selon la mise à jour mardi des données du tableau de bord de l'Institut de santé publique Sciensano.

Cela représente une augmentation de 69% par rapport à la semaine précédente, et une incidence sur une semaine de 19,0 nouveaux cas/100.000 habitants, indique Sciensano. A Anvers, où un couvre-feu a été imposé, 711 nouveaux cas ont été enregistrés entre le 17 et le 24 juillet, selon les graphiques publiés sur le site de l'institution.

Le nombre d'infections en Belgique s'élève maintenant à 66.428. Si les nouveaux cas apparaissent dans toutes les tranches d'âge, la plupart concerne le groupe d'âge 20-59 ans.

Le nombre d'admissions à l'hôpital a aussi augmenté, avec en moyenne 19,3 admissions par jour du 21 au 27 juillet, soit une hausse de 38%. Sur ces mêmes sept jours donc, 135 patients Covid-19 confirmés en laboratoire ont été admis à l'hôpital, dont six provenant de maisons de repos et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée, et 133 personnes l'ont quitté.

Lundi, 221 lits d'hôpitaux étaient occupés par des patients Covid-19 (+22% par rapport au 20 juillet), dont 53 en unités de soins intensifs (+44%).

En ce qui concerne la mortalité, une moyenne journalière de 2,3 décès a été recensée sur la période du 17 au 24 juillet, soit 24% de moins que la période précédente de sept jours. En tout, 9.822 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en Belgique, dont la moitié en Flandre.