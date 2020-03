Coronavirus en Belgique: plus de 1000 personnes hospitalisées, et 30 nouveaux décès, dont des plus jeunes

Tous les groupes d’âges peuvent être infectés

Concernant les 30 nouveaux décès, le centre de crise précise que la toute grande majorité de ces personnes ont plus de 65 ans, mais trois personnes parmi celles-ci avaient moins de 65 ans. Le centre lance donc un message aux plus jeunes: "Tous les groupes d’âges de la population peuvent être infectés par le Coronavirus et peuvent également subir des conséquences graves liées à ce virus, et certainement être vecteurs de transmission dans la communauté de cette infection".