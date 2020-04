Coronavirus en Belgique : Maxime Prévot (cdH) : rouvrir les maisons de repos, "une erreur de timing"

Le bourgmestre de Namur et président du cdH revient sur les mesures de confinement prolongées, annoncées par le gouvernement, ce mercredi. D’autant que la réflexion sur le déconfinement progressif a commencé, avec notamment l’autorisation des visites dans les maisons de repos. Mais cette décision a créé l’émoi dans le secteur, et a engendré une incroyable cacophonie politique entre le gouvernement fédéral et ses homologues régionaux.

Ce n’est pas la générosité de la mesure le problème, c’est le timing

Alors que ce mercredi, le Conseil national de sécurité avait plaidé pour la réouverture aux visites dans les maisons de repos, plusieurs levées de boucliers se sont fait entendre. Et à cet égard, Maxime Prévot ne fait pas exception. Bourgmestre de Namur, il a d’ailleurs interdit les réouvertures des homes aux visites. "Ce n’est pas la générosité de la mesure le problème, c’est le timing", estime l’élu.

Un mauvais timing lorsque l’on sait que ces maisons de repos sont des "nids d’infection". Selon lui, il faudrait avant tout "que les testing aient été réalisés, permettant de savoir qui est sain et qui ne l’est pas dans les maisons de repos. Que l’on isole les cas problématiques pour avoir un renfort de suivi médical".

►►► Lire aussi : les visites restent interdites en maison de repos

Sans ses capacités et sans les capacités de se prémunir aussi contre des risques de nouvelles contaminations venues de l’extérieur ( à savoir du matériel de protection en quantité suffisante), il n’est pas possible de rouvrir les maisons de repos.

Même si, dit-il, il comprend ce que l’isolement de certaines personnes peut causer comme dommages. C’est pourquoi, dans l’ordonnance qu’il a rendu pour la ville de Namur, il réserve la possibilité que lorsqu’une personne âgée se laisse dépérir, et lorsqu’un médecin estime que cela est nécessaire, les visites pourraient être autorisées. Au cas par cas.

Mais pour l’humaniste, cette mesure du Conseil national de sécurité fait plus de mal que de bien. "Ce qu’on a fait avec une mesure annoncée trop tôt, on a fait plus de peine aux personnes âgées qui ont eu un faux espoir".

Toutefois, Prévot salue le "rétropédalage" du gouvernement, qui comme il le souligne, devrait rediscuter de cette mesure en comité de concertation, ce vendredi.

Les fêtes de Wallonie, annulées

C’est aussi motivé par la prudence que Maxime Prévot a annulé les fêtes de Wallonie prévues en septembre. Le Conseil national de sécurité, interdit tous les rassemblements de masse jusqu’à fin août. Mais pour l’humaniste, pas question de risquer un nouveau foyer de contamination deux ou trois semaines plus tard. "A Namur, on s’est dit que ce n’était pas cohérent."

►►► Lire aussi : les fêtes de Wallonie à Namur annulées

Et il fallait trancher, indique celui qui déplore le manque de clarté dans les mesures du gouvernement. "Le problème c’est que les organisateurs veulent savoir sinon chaque semaine ils engagent des frais additionnels", informe-t-il. "Le problème c’est qu’en disant 'événement de masse', on ne sait pas à partir de quand c’est un événement de masse, donc cela laisse dans l’incertitude les bourgmestres mais surtout les organisateurs d’événements".

Un manque de clarté qui conduit à "des disparités dans les positionnements des différentes communes".