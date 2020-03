Coronavirus en Belgique : les universités demandent le renforcement du financement de leur budget social par la FWB

Face à la crise sanitaire liée au coronavirus, les universités prennent actuellement, par le biais de leur budget social, des mesures d’aide aux étudiants. Dans ce contexte, le Conseil des recteurs (CRef) réclame, mardi dans un communiqué, le renforcement du financement par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) de ce budget social.

En cette période de crise, nombre d’étudiants sont dans une situation économique difficile, spécialement les jobistes licenciés et confrontés à la perte de leurs revenus sans droit à un revenu de remplacement.

"Aussi, celles et ceux qui kotent dans les résidences universitaires ou dans le privé sont souvent particulièrement déstabilisés par la crise du COVID-19", estime le Conseil des recteurs. "Par conséquent, les universités prennent, par le biais de leur budget social, des mesures spécifiques immédiates d’aide aux étudiants. Cette approche, ciblée sur les étudiants en difficulté, a été préférée à une approche généralisée sur les loyers des mois d’avril, mai et juin", poursuit le CRef.

Les universités réclament dès lors le renforcement du financement par la FWB de ce budget social qui doit leur "permettre également d’intervenir par rapport à d’autres besoins et situations précaires accentués par la crise et les modalités d’enseignement et d’évaluation modifiées qui en résultent".

"Les universités pourront ainsi atteindre leur objectif de clôturer le deuxième quadrimestre, en ce compris les évaluations, avec le maximum d’équité et sans déroger significativement au calendrier initialement prévu", conclut le Conseil des recteurs.