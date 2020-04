Coronavirus en Belgique : les sociétés Sioen et Deltrian fourniront des filtres pour les masques

Le gouvernement a confié vendredi aux sociétés Sioen (Ardooie, Flandre occidentale) et Deltrian (Fleurus, Hainaut) la tâche de produire 20 millions de filtres qui serviront à améliorer la qualité des masques en tissu dont le port sera obligatoire dans les transports publics à partir du 4 mai, a confirmé lundi le cabinet du ministre de la Justice, Koen Geens, à la suite d’une information diffusée par "De Tijd".

Vendredi, le Conseil national de sécurité (CNS) a annoncé qu’il souhaitait que deux filtres par personne puissent être distribués afin que chaque citoyen qui le souhaite puisse les intégrer dans les masques qu’il a déjà acquis ou confectionnés. Sont ici visés les masques dits de confort, en tissu, et non les masques chirurgicaux et FFP2 qui restent réservés aux professionnels de la santé, personnels des maisons de repos et des collectivités ainsi qu’aux services de sécurité.

Le port du masque doit permettre de remédier à l’impossibilité de respecter les distances entre les personnes, à commencer par les transports en commun. Il sera aussi obligatoire à partir du 18 mai dans les écoles pour les élèves de plus de 12 ans, les enseignants et autres membres du personnel.

La distribution de ces filtres commencera le 4 mai.