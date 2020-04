Coronavirus en Belgique : les refuges et pensions pour animaux peuvent à nouveau ouvrir

Les refuges pour animaux peuvent à nouveau ouvrir leurs portes, selon une mise à jour mercredi de la partie FAQ (foire aux questions) du site internet www.info-coronavirus.be du Centre de Crise, qui dépend du SPF Intérieur. Ils sont toutefois invités à n'accueillir que sur rendez-vous les personnes désirant adopter ou abandonner leur animal. Les règles de distanciation sociales doivent évidemment être respectées au maximum. Les volontaires sont également autorisés à y apporter leur contribution.

Les pensions pour animaux peuvent, elles aussi, rouvrir. Elles avaient dû fermer pour tout le monde, sauf pour ceux qui avaient besoin d'un abri essentiel pour un animal comme après un décès.

Les crématoriums d'animaux peuvent rester ouverts, mais uniquement sur rendez-vous, en respectant les règles de distanciation sociale.

Enfin, les salons de toilettage restent fermés et le service à domicile n'est pas autorisé non plus.