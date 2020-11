Coronavirus en Belgique : les recommandations de la commission spéciale covid wallonne votées, le PTB s’abstient

Les 236 recommandations retenues par la majorité PS-MR-Ecolo et le cdH à l’issue des travaux de la commission spéciale covid du Parlement wallon ont été votées vendredi soir par la majorité régionale et les humanistes. Malgré l’adoption de plusieurs de ses amendements, le PTB, lui, s’est abstenu.

"Si la grande majorité de nos amendements ont été rejetés – dont celui sur la nécessité d’une refédéralisation des soins de santé, ndlr – certains ont tout de même été acceptés, ce qui prouve que même en étant dans l’opposition, on peut être constructif et contribuer au débat", a souligné le chef de groupe du PTB au Parlement wallon, Germain Mugemangango.

"Nous avons beaucoup travaillé pour parvenir à ces recommandations dont nous serons les gardiens. Dans les mois à venir, nous devrons en effet nous assurer qu’elles sont bien implémentées par le gouvernement wallon", a de son côté déclaré le chef de groupe socialiste, André Frédéric.

"Je m’interrogeais sur le momentum de cette commission. Mais il faut savoir admettre quand on se trompe et je me suis trompé", a ajouté son homologue libéral, Jean-Paul Wahl. "Je me réjouis que l’on ait pu aboutir. Sur ces bancs, nous avons une responsabilité collective vis-à-vis de difficultés qui préexistaient et que la crise a mises en avant".

Le rapport final et ses recommandations doivent encore être votés en séance plénière du parlement régional le 16 décembre prochain.