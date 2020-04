Coronavirus en Belgique : les écoles flamandes pourraient rouvrir partiellement dès le 15 mai

Les acteurs de l'enseignement en Flandre proposent de laisser la possibilité aux écoles de rouvrir partiellement leurs portes à partir du 15 mai, indique mercredi le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA), après concertation avec le secteur.

L'idée serait de permettre aux élèves de 1re et 2e primaires d'aller à l'école 4 jours par semaine, et deux jours hebdomadaires pour les 6e primaires.

Dans le secondaire, les élèves de l'enseignement général iraient, selon la proposition sur la table, un jour par semaine à l'école, et deux jours pour l'enseignement technique et artistique, ainsi que pour la 6e et 7e professionnelles.

Le régime serait évalué après une semaine en vue de l'élargir éventuellement aux autres années, à savoir de la 3e à la 5e primaire.