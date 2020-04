Coronavirus en Belgique : les conseils communaux en Wallonie pourront à nouveau se réunir

Les conseils communaux de Wallonie pourront à nouveau se réunir et débattre, en respectant les règles de distanciation sociale, a annoncé vendredi le ministre des Pouvoirs locaux Pierre-Yves Dermagne, reconnaissant qu’il avait manqué d’éléments dans la réflexion qui a mené à l’interdiction des réunions. Il a rappelé le contexte difficile dans laquelle la mesure avait été prise.

"Nous avons dû faire de bric et de broc, je le reconnais", a répondu le ministre, interrogé en commission du parlement de Wallonie. "L’ensemble des éléments n’ont pas été nécessairement pris en compte". Les conseils communaux pourront cependant à nouveau se réunir dès le 4 mai, a-t-il annoncé lors de cette nouvelle réunion de la commission dédiée à l’examen des mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Interdire les conseils communaux, même de manière virtuelle, était "totalement disproportionné", voire "débile", avait jugé d’emblée, en commission, le député wallon Benoît Dispa (cdH) lors d’une interpellation.

"L’instance démocratique d’une commune par excellence, c’est son conseil communal. Et je ne comprends pas que vous ayez décidé d’interdire à ces conseils communaux de se réunir. C’est pour moi une forme d’insulte à l’égard de ces centaines, de ces milliers de conseillers communaux qui se mobilisent", avait-il ajouté. "Vous évoquez des difficultés techniques dans certaines zones blanches" mais les interdire partout était "totalement disproportionné". C’est même débile ! " Avec "votre bricolage, vous avez franchi toutes les lignes rouges", a estimé le député, qui déposera une motion.

Benoît Dispa a été rejoint dans son interpellation par le député PTB Germain Mugemangango. "Vous avez justifié l’interdiction des conseils communaux, même électroniques, par le fait que certains conseillers n’avaient pas accès à internet" mais les communes concernées sont sans doute minoritaires et "privent la majorité des communes wallonnes de contrôle démocratique". "Ce raisonnement n’a pas de sens", a-t-il estimé.

"Nous avons dû faire de bric et de broc, je le reconnais, pour agir le plus rapidement possible", a répondu Pierre-Yves Dermagne. "J’assume totalement la manière dont nous avons été contraints de travailler et le côté parfois surprenant, inadéquat et pas idéal de certaines pistes de solutions. […] L’ensemble des éléments n’ont pas été nécessairement pris en compte", a admis le ministre socialiste.

Cette situation n’a toutefois pas vocation à perdurer, a-t-il assuré, puisque les conseils communaux en Wallonie pourront à nouveau se réunir et débattre dès le 4 mai, en respectant le principe de distanciation sociale.

Les critiques contre le dispositif s’étaient fait entendre jusqu’au sein de la majorité. "Il est en effet fondamental que la vie démocratique puisse reprendre", a réagi Stéphane Hazé (Ecolo), tout en maintenant l’intérêt d’une circulaire du ministre d’ici au 3 mai, afin d’autoriser les conseils virtuels et ainsi "rappeler à l’ordre la trentaine de communes qui n’ont pas maintenu le contact démocratique".

"C’était la moins mauvaise décision à prendre dans le contexte actuel. Et je ne dis pas qu’elle est idéale", a encore souligné Pierre-Yves Dermagne.