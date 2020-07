Coronavirus en Belgique : les coiffeurs demandent une prolongation du chômage temporaire jusqu'à la fin de l'année

L'association professionnelle Coiffure.org demande une prolongation du chômage temporaire pour force majeure jusqu'à la fin de l'année. "L'impact du coronavirus sur notre société est encore prégnant", a-t-elle souligné jeudi.

Près de six coiffeurs sur dix accusent une perte de revenus de 20% à 60%, ressort-il d'un sondage mené par l'association professionnelle. Pour 18% d'entre eux, cette perte va même de 80% à 100%, tandis que pour 7% des professionnels, leurs revenus ont à peine diminué.

Les Wallons et les Bruxellois ont bénéficié d'une prime unique de compensation (près de 42%), du droit passerelle (près de 39%) et d'une diminution, d'un report ou d'une exonération de contributions sociales (près de 17%). En Flandre, c'est l'indemnité journalière accordée par le gouvernement régional (42%) et le droit passerelle (près de 33%) qui remportent le plus de succès.

L'installation de parois en plexiglas et l'utilisation de masques buccaux et de gel désinfectant ont un coût: près de 73% des coiffeurs ont dépensé, pour ce poste, jusqu'à 1.000 euros, 16,5% entre 1.000 et 1.500 euros, 11% plus de 1.500 euros.

Par ailleurs, un quart (26%) des gérants de salon de coiffure n'ont pas pu remettre tous leurs employés au travail. Trente-quatre pour cent des coiffeurs travaillent par roulement et 79% proposent à nouveau tous les traitements.

Outre la prolongation du chômage temporaire, Coiffure.org demande également un "climat fiscal favorable" pour les employeurs et la diffusion d'une information spécifique au secteur auprès des coiffeurs.